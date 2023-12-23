Схема на півтора мільярда на закупівлі снарядів: посадовця Міноборони взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави керівнику Головного управління Міністерства оборони України, якого викрили у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для українських військових, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року», – зазначили у відомстві.

Раніше, 22 грудня, Служба безпеки України повідомила, що у взаємодії та за сприяння міністра оборони України ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.

Як інформують у спецслужбі, після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність, інформує СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, посадовцю повідомлять про підозру.

Наразі фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.