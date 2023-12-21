СБУ повідомила про підозру кримському протоієрею РПЦ Кроткову

Служба безпеки повідомила про підозру протоієреєві Дмитру Кроткову, керівнику військового відділу «Кримської митрополії» РПЦ у справі про сприяння збройній агресії РФ.

«Перебуваючи на тимчасово захопленому півострові, він організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти Сил оборони України. За даними слідства, «благодійні внески» надходять на рахунки так званого «спеціального гуманітарного центру» місцевої громади РПЦ, який очолив Кротков. Одержані таким чином гроші фігурант використовує для оптової закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць. Встановлено, що придбану продукцію Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку військ РФ.

«У червні цього року після підриву рашистами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини. Там він «проповідував» кремлівські наративи щодо «причин» надзвичайної події і тим самим намагався штучно дискредитувати українських захисників. Через свою публічну активність на користь країни-агресора Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова», – кажуть у спецслужбі.

Як встановило розслідування, Кротков «підтримав російських загарбників ще під час захоплення Криму, тоді він був настоятелем храму УПЦ (МП) у Сімферополі й разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне».

Дмитру Кроткову оголошено підозру у «пособництві державі-агресору». Наразі він переховується на тимчасово окупованій території України.