Російська армія з РСЗВ «Смерч» вдарила по селу на Харківщині, поранені люди – ОГП

Російська армія з РСЗВ «Смерч» та артилерії вдарила по селу Підсереднє Харківської області, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 24 грудня близько 02:50 російські військовослужбовці обстріляли с. Підсереднє Куп’янського району. Отримали поранення мирних жителів. Їх госпіталізовано до лікарні.

У відомстві кажуть, що у селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей.

«Крім того, близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Куп’янськ-Вузловий. Там пошкоджено приватне домоволодіння», – розповіли у відмстві.

Прокурори вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.