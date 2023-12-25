ЗСУ нищать російську авіацію: як, та чим відповість РФ?

За вихідні Сили оборони України збили ще два російські літаки – на додаток до трьох знищених у п'ятницю.

У неділю, 24 грудня, винищувач-бомбардувальник Су-34 був збитий на Маріупольському напрямку: про це у своєму Telegram написав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Того ж дня Повітряні сили збили винищувач Су-30 у Чорному морі.

А перед тим, 22 грудня, одразу три російські Су-34 були знищені над Кринками Херсонської області, це лівий берег Дніпра.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що після падіння бойових літаків противник знизив авіаційну активність у Херсонській області та не використовував КАБи, які завдають багато шкоди військовим та цивільним на півдні. Ігнат додав, що зараз РФ масово використовує розвідувальні БПЛа, щоб зрозуміти, чим збивали їх «Сушки». (Донбас Реалії, втім, зауважують, що на сході в останню добу авіація РФ працювала дуже активно, особливо н Лиманському напрямку).

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Головні питання випуску:

ЗСУ знайшли слабке місце російської авіації? Чи зможе противник захистити свої літаки?

Блукаючий Patriot чи нове озброєння: чим Україна б'є авіацією РФ?

Чи будуть обстріли на Різдво, як Росія мститиметься за збиття бортів?

Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

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