Над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59 – повітряне командування «Схід» 

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровською областю, повідомило повітряне командування «Схід».

«Керовану авіаційну ракету Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено», – йдеться в повідомленні.

Про це також повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте», – написав він у своєму телеграмі.

У небі над Дніпропетровщиною сили ППО регулярно збивають російські керовані авіаційні ракети.

У ніч проти 25 грудня сили РФ атакували Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed» та двома авіаційними ракетами. Повітряні сили повідомляють про збиття 28 ударних дронів-камікадзе з 31.