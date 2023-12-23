Нічна атака РФ: усі дрони сили ППО знищили на Одещині та Хмельниччині

Українські військові збили усі дев’ять ударних безпілотників Shahed, якими РФ напередодні ввечері атакувала Росія, це сталося у межах Одеської та Хмельницької областей.



Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, з 18:00 22 грудня до півночі 23 грудня російські війська атакували «шахедами» із районів Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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Як повідомили раніше Сили оборони півдня, під час атаки РФ ввечері 22 грудня на Одещині сили ППО збили всі 7 російських БПЛА. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджена школа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.