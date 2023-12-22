Через вечірню атаку дронами на Одещині пошкоджена школа – ОГП

Внаслідок вечірньої чергової атаки РФ пошкоджена школа в Одеському районі, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, близько 20:00 22 грудня російські війська вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами.



Внаслідок атаки пошкоджена будівля навчального закладу в Одеському районі – огляд триває, на місцях подій працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомили Сили оборони півдня, під час чергової атаки РФ на Одещині сили ППО збили всі 7 російських БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.