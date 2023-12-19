«Мав неоднозначний бойовий дебют» – розвідка Британії про російський «Кинджал»

Розвідка Великої Британії звернула увагу на те, що 14 грудня Військово-повітряні сили Росії, ймовірно, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного запуску «Кинджал» (AS-24 KILLJOY за кваліфікацією НАТО).

«Росія запустила щонайменше одну ракету в центральну Україну, ймовірно, по військовому аеродрому. Один із шести зразків «суперзброї», про які президент Путін оголосив у 2018 році, KILLJOY була призначена відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні в Україні Росія зарезервувала зброю для, на її думку, високоцінних, добре захищених цілей», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 19 грудня.

У розвідці зауважили, що «Кинджал» майже напевно мав «неоднозначний бойовий дебют». «Багато з його запусків, ймовірно, не потрапили в ціль, і Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито «непереможної» системи», – йдеться в повідомленні.

Вдень 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет «Кинджал» у бік Старокостянтинова на Хмельниччині й Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три «Кинджали», одну з них збили над Київщиною. Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У березні цього року речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що російські сили використали близько 20 гіперзвукових ракет «Кинджал» для ударів по Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.