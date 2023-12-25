Росія атакувала Україну «шахедами» і ракетами: скільки цілей збито силами ППО

У ніч проти 25 грудня сили РФ атакували Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed» та двома авіаційними ракетами, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, російські військові атакували Україну 31 ударним БПЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами.

У відомстві кажуть, що силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено 28 ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

«Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві – знищено», – зазначили у ЗСУ.

Також відомо, що зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – у Донецькій області (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

22 грудня Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.