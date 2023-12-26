ОВА: через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини

Через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 «прильотів». Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка», – написав він у телеграмі.



Також, за його словами, через російський обстріл Тягинки ще одна людина отримала травми, несумісні з життям.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.