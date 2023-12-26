Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ОВА: через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини

Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото

Через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 «прильотів». Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка», – написав він у телеграмі.

Також, за його словами, через російський обстріл Тягинки ще одна людина отримала травми, несумісні з життям.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG