ОВА: за добу через обстріли в Авдіївці поранені дві людини

На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів минулої доби поранені дві людини в Авдіївці, повідомляє у телеграмі Донецька обласна військова адміністрація.



За даними місцевої влади, війська РФ з артилерії обстріляли Красногорівку, Костянтинівку і Катеринівку, під обстріл також потрапила промзона Курахового.



Під російські обстріли також потрапили Торецьк, Переїзне, Верхньокам’янське, Торське, Зарічне, Сіверськ, додають у Донецькій ОВА.

Читайте також: Цивільний житель загинув через обстріл РФ села на Харківщині – поліція

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.