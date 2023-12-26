Цивільний житель загинув через обстріл РФ села на Харківщині – поліція

Цивільний чоловік загинув внаслідок удару по селу Подоли Куп’янського району Харківської області, здійсненого російськими військами в ніч на 26 грудня, повідомив відділ комунікацій Головного управління Нацполіції в Харківській області.

За повідомленням, обстрілами був пошкоджений приватний будинок, під завалами якого рятувальники виявили тіло чоловіка.

У поліції повідомили, що протягом минулої доби військові РФ завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського і Куп’янського районів.

«Понад 15 населених пунктів окупанти обстріляли з артилерії і мінометів. Під обстрілами були села Ветеринарне Харківського району, Івашки, Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району та інші населені пункти. У місті Вовчанськ пошкоджене приватне домоволодіння та господарчі споруди. У селі Піщане Куп'янського району постраждав 63-річний місцевий житель. Його доставили до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.