Російський обстріл Херсонщини: місцева влада повідомляє про поранених і загиблого

Російська армія обстріляла Херсонську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 26 грудня.

Зокрема, в Херсоні 56-річний чоловік зазнав легких поранень. Він лікуватиметься амбулаторно.

«Під вогнем знову опинилося Микільське. Від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще одна місцева жителька, 50 років, зараз знаходиться у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості», – написав Прокудін.

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У селі Широка Балка через обстріл постраждав 50-річний чоловік, його госпіталізували. За попередніми даними голови області, також є постраждалі у Степанівці та Чорнобаївці.

Раніше Прокудін повідомляв, що російські війська продовжують атакувати Херсонщину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.