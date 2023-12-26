На Дніпропетровщині сили ППО збили дві російські ракети – Лисак

На Дніпропетровщині українські військові збили дві російські ракети, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«2 ракети ворога. Їх ПвК «Схід» знищило у Дніпровському районі», – написав він у телеграмі.

Близько 15:30 Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність російської тактичної авіації на сході та півдні. Згодом військові повідомили про рух ракет у напрямку Дніпра.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.