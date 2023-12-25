Російські десантники зазнають «суттєвих втрат» на півдні Херсонщини – ISW

Нещодавно сформований 337-й повітряно-десантний полк (104-а дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ), продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області, йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що «нещодавно під час боїв поблизу Кринок була знищена уся перша рота 337-го полку».

Аналітики наголошують, що жінка додала, що «військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення». Також в Інституті вивчення війни уточнили, що вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку як «гарматне м’ясо».

В ISW зазначили, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплінський і російське командування ПДВ також «стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії».

«Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі до ями повністю без одягу», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Раніше стало відомо, що станом на 7 липня Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.