На півдні триває повітряна тривога, над Одесою та Херсоном знищують «шахеди»

Опівночі 27 грудня повітряна тривога триває у трьох південних областях України – Одеській, Миколаївській та Херсонській, інформують Повітряні сили ЗСУ.

«Одеський район, будь ласка, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – написав у телеграмі о 23:50 26 грудня голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Місто Херсон атакують БПЛА (шахеди). Перебувайте в укриттях», – закликав голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.