«Шахеди» і тактична авіація – Повітряні сили повідомили про загрози в багатьох областях

Увечері 26 грудня в багатьох областях України оголошена повітряна тривога через пуски російськими військовими групи дронів-камікадзе типу Shahed та загрозу застосування тактичної авіації, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!» – ідеться в повідомленні Повітряних сил у телеграмі.

За цими ж даними, загроза застосування ударних БпЛА фіксується в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській областях.

Також повітряна тривога триває на Харківщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.