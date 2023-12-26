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«Шахеди» і тактична авіація – Повітряні сили повідомили про загрози в багатьох областях

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Увечері 26 грудня в багатьох областях України оголошена повітряна тривога через пуски російськими військовими групи дронів-камікадзе типу Shahed та загрозу застосування тактичної авіації, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!» – ідеться в повідомленні Повітряних сил у телеграмі.

За цими ж даними, загроза застосування ударних БпЛА фіксується в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській областях.

Також повітряна тривога триває на Харківщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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