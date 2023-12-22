В Україні голосили масштабну повітряну тривогу: ЗСУ кажуть про ймовірний запуск «Кинджалів» (відбій)

В Україні вдень, 22 грудня, оголосили масштабну повітряну тривогу, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – пише пресслужба Повітряних сил.

Згодом стало відомо про можливий пуск ракети «Кинджал».

«Імовірне застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал». Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», – попереджають Повітряні сили.

О 14.02 ціль припинила своє існування, зазначили у відомстві.

О 14.44 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги, пусків ракет зафіксовано не було.

У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Раніше влада Києва повідомила про влучання уламків збитих дронів в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах, дві людини постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.