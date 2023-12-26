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МВС: через обстріл вокзалу Херсона загинув поліцейський

За словами Ігоря Клименка, поліцейські, які працювали на вокзалі, почали евакуацію людей
За словами Ігоря Клименка, поліцейські, які працювали на вокзалі, почали евакуацію людей

Під час обстрілу Херсона близько 140 цивільних чекали на евакуаційний поїзд на вокзалі, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліцейські, які працювали на вокзалі, почали евакуацію людей. Двом цивільним, які зазнали осколкових поранень, надають медичну допомогу.

«На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого», – написав він.

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За даними Клименка, ще двох поліцейських госпіталізували з осколковими пораненнями.

«Цей черговий воєнний злочин росії ретельно документується. Вони відповідатимуть. За все», – додав міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський та «Укрзалізниця» повідомили про влучання по вокзалу в Херсоні під час обстрілу міста.

Голова Херсонщини Олександр Прокудін повідомив про обстріли регіону російською армією протягом дня 26 грудня. Відомо про трьох загиблих і кількох поранених.

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