Зеленський відреагував на масований обстріл російськими військовими Херсона

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний нічний обстріл Херсона. Він розповів, що ліквідація наслідків російських ударів тривала всю ніч.

«Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо – саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях», – написав Зеленський.

За словами президента, від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки.

«Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним. Усі необхідні служби, наші рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла», – написав Зеленський.

Він також висловив подяку всім, «хто працює в будні, й у свята, і вдень, і вночі, аби дати українським містам і селам можливість жити».

«Я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари», – написав Зеленський.

Раніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що в ніч проти 24 грудня сили РФ здійснили масований обстріл Херсона. Унаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі. Було поранено 9 містян, утчонили у відомстві.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.