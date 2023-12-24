Російські обстріли Херсонщини: обласна влада повідомляє про двох постраждалих

Російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області протягом дня, повідомила обласна військова адміністрація 24 грудня.

«Сьогодні під вогнем була Білозерка. Постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – акубаротравма. Їй надали допомогу на місці», – заявила ОВА.

Крім того, під обстріли потрапило селище Комишани. Медики діагностували в 70-річної жінки гостру реакцію на стрес.

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Раніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що в ніч проти 24 грудня сили РФ здійснили масований обстріл Херсона. Унаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі. Було поранено 9 містян, утчонили у відомстві.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.