Рибалка на Херсонщині підірвався на міні – ОВА

Чоловік підірвався на російській міні в Бериславському районі, заявила Херсонська обласна військова адміністрація 24 грудня.
«У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку», – йдеться в повідомленні.
ОВА додала, що пораненого госпіталізували.
Читайте також: На Миколаївщині на міні підірвався автомобіль із людьми – ДСНС
Місцева влада нагадує про небезпеку перебування поблизу водойм та в лісовій зоні через мінування територій.
За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.
29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.
Форум