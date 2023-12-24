Рибалка на Херсонщині підірвався на міні – ОВА

Чоловік підірвався на російській міні в Бериславському районі, заявила Херсонська обласна військова адміністрація 24 грудня.

«У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку», – йдеться в повідомленні.

ОВА додала, що пораненого госпіталізували.

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Місцева влада нагадує про небезпеку перебування поблизу водойм та в лісовій зоні через мінування територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.