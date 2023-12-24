ДСНС: на Сумщині родина отруїлась чадним газом

У суботу, 23 грудня, в Шостинському районі на Сумщині родина отруїлась чадним газом, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС області.

Рятувальники кажуть, що інформація про отруєння чадним газом надійшла о 20:35.

«23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів», – пише ДСНС.

Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.

Раніше, ввечері 23 грудня, у приватному будинку у Львові стався вибух газу. Загинуло троє людей, ще троє постраждали, повідомили правоохоронці.