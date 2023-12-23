У приватному будинку у Львові стався вибух, є постраждалі

У приватному будинку у Львові стався вибух газу, за попередньою інформацією, 4 людей ‒ у лікарні, але життю нічого не загрожує

За попередньою інформацією, четверо людей, з яких двоє дітей віком 11 і 12 років, постраждали у своєму будинку внаслідок вибуху газу.

Постраждалим, які отримали опіки тіла, зараз надають медичну допомогу у лікарні. Як повідомив Радіо Свобода речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, життю людей нічого не загрожує. Стан потерпілих не є важкий. Однак під завалами можуть бути ще двоє чоловіків.

«На місці працюють 50 рятувальників і проводяться пошуки людей. За попередньою інформацією, у приватному будинку стався вибух газу. Повідомлення на рятувальну службу надійшло о 20.53», ‒ каже Віталій Туровцев.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що вибух стався у гаражі приватного будинку, ймовірно газу. У приватному будинку проживає 6 осіб. У будинку зруйновані несучі стіни.

Причини та наслідки встановлюються. У районі, де стався вибух перекрито рух транспорту.

Раніше, 18 грудня, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в Кременчуці стався вибух на одному з промислових об’єктів.