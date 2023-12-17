Вибух у сільраді на Закарпатті: суд відправив депутата під варту без можливості внесення застави

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави для депутата Керецьківської сільської ради, який підірвав гранати у будівлі сільради, йдеться у повідомленні пресслужби суду.

«Сьогодні 17 грудня, відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо 54-річного громадянина України, діючого депутата Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області VIII скликання, що підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 КК України (терористичний акт)», – кажуть у відомстві.

За даними слідства, підозрюваний придбав три вибухові пристрої, схожі на гранати, з метою впливу на прийняття рішень іншими депутатами під час сесії Керецьківської сільської ради 15 грудня. Коли фігурант справи не досяг бажаного, він, ненадовго залишивши приміщення проведення сесії та повернувшись до зали, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу. Унаслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі.

Зазначається, що сторона обвинувачення наголосила, що один з потерпілих помер від отриманих ушкоджень, та клопотала про обрання відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Сторона захисту та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечили.

16 грудня у лікарні помер один із постраждалих внаслідок підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Закарпатської області під час сесії сільради. Правоохоронці планують перекваліфікувати справу на теракт, що спричинив загибель людини, повідомляє «Українська правда», з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Як повідомили Радіо Свобода у поліції, це сталося близько 11:30. За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 26 людей, 7 з яких є у важкому стані. Повідомлялося, що медики проводили реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Розслідування підриву гранат депутатом сільської ради здійснюється за керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомив Офіс генерального прокурора.

Подію кваліфікували як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами.

«Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу», – повідомив Офіс генпрокурора.

16 грудня Депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який підірвав кілька гранат під час засідання, отримав підозру у скоєнні теракту.