Помер один із потерпілих внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті – ЗМІ

У лікарні помер один із постраждалих внаслідок підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Закарпатської області під час сесії сільради. Правоохоронці планують перекваліфікувати справу на теракт, що спричинив загибель людини, повідомляє «Українська правда», з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Згідно з даними одного джерела, у потерпілого була ампутована нога та інші важкі ушкодження органів.

При цьому зазначається, що таким чином підозру депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради, перекваліфікують на ч.3 статті 238 про терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Водночас, місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що загиблий – 55-річний депутат із села Березники Віктор Пряділя.

«Сьогодні ввечері в лікарні Сваляви помер один з поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був у реанімації у важкому стані. Йдеться про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники», – написав він.

На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Як повідомили Радіо Свобода у поліції, це сталося близько 11:30. За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 26 людей, 7 з яких є у важкому стані. Повідомлялося, що медики проводили реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Розслідування підриву гранат депутатом сільської ради здійснюється за керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомив Офіс генерального прокурора.

Подію кваліфікували як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами.

«Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу», – повідомив Офіс генпрокурора.

16 грудня Депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який підірвав кілька гранат під час засідання, отримав підозру у скоєнні теракту.