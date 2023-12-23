У центрі окупованого Севастополя було чутно звук вибуху – кореспондент

Уранці в центрі окупованого Росією Севастополя було чутно звук вибуху, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода – Крим.Реалії.



Близько 08:41 за місцевим часом у центральній частині Севастополя було чути вибух. Перед вибухом було чутно шум, схожий на пуски з реактивних систем. Офіційно російська окупаційна влада ситуацію не коментувала.



Вранці також перекривався Керченський міст. Про причини перекриття не повідомляється. Телеграм-канал «Кримський вітер» заявляв про гучні звуки в районах Чорноморського та Красноперекопська. Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

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Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень «терористичної небезпеки».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні цього року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».