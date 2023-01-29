Трагедія на Київщині: троє людей отруїлись чадним газом – поліція

На Київщині в Княжичах від отруєння чадним газом загинули люди, повідомив начальний місцевої поліції Андрій Нєбитов у телеграмі.

Він повідомив, що у приватному будинку без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.

«За попередніми даними трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту», – написав начальник поліції.

Нєбитов також закликав українців чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через неправильне поводження з генераторами чадним газом отруїлися понад пів сотні українців – лише за грудень 2022 року.

В Україні через дефіцит потужності в енергосистемі, викликаний російськими атаками на об’єкти критичної інфраструктури, і як наслідок вимкнення електроенергії, почали масово застосовувати генератори.

Наприкінці минулого року Верховна Рада дозволила безмитне ввезення до України генераторів та іншого енергообладнання.