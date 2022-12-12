Пожежі через неправильне використання пальників: ДСНС повідомляє про 10 загиблих за добу

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Цими пристроями найчастіше користуються для приготування їжі та підігріву води під час відключень електроенергії.

«Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – шестеро», – повідомляють рятувальники.

ДСНС нагадує правила безпеки при купівлі та використанні пальників:

купувати лише сертифіковані товари в ліцензованих точках продажу

дотримуватися інструкції виробника

використовувати пальник на відкритому повітрі або в приміщенні, де є вентиляція

перевіряти цілісність балончика (як зазначає ДСНС, відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину)

не допускати потрапляння на балони сонячних променів та тримати їх далі від впливу високих температур

Київська міська військова адміністрація в листопаді повідомила про перші вибухи в столиці, пов’язані з використанням газового обладнання, і попросила мешканців столиці бути максимально обережними та дотримуватись усіх правил поводження з газовим обладнанням.