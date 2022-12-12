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Новини | Суспільство

Пожежі через неправильне використання пальників: ДСНС повідомляє про 10 загиблих за добу

ДСНС нагадує правила безпеки при купівлі та використанні пальників

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Цими пристроями найчастіше користуються для приготування їжі та підігріву води під час відключень електроенергії.

«Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – шестеро», – повідомляють рятувальники.

ДСНС нагадує правила безпеки при купівлі та використанні пальників:

  • купувати лише сертифіковані товари в ліцензованих точках продажу
  • дотримуватися інструкції виробника
  • використовувати пальник на відкритому повітрі або в приміщенні, де є вентиляція
  • перевіряти цілісність балончика (як зазначає ДСНС, відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину)
  • не допускати потрапляння на балони сонячних променів та тримати їх далі від впливу високих температур

Київська міська військова адміністрація в листопаді повідомила про перші вибухи в столиці, пов’язані з використанням газового обладнання, і попросила мешканців столиці бути максимально обережними та дотримуватись усіх правил поводження з газовим обладнанням.

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