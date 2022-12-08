Кількість госпіталізованих через отруєння чадним газом на Одещині зросла до 11-ти, серед них 7 дітей

На Одещині за добу через отруєння чадним газом госпіталізували 11 людей, у тому числі семеро дітей. Про це, як передає УНІАН, повідомила речниця управляння ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

«Лише за останню добу сталося 5 випадків, де люди отруїлися чадним газом. Це 11 осіб, з них 7 – діти. Найстаршому – 15 років, наймолодшому – 3 роки… Один з цих випадків стався в Одесі, де сім’я користувалася вдома каміном на дровах», – сказала вона.

Також в реанімаційне відділення Одеської дитячої лікарні в стані середньої тяжкості з отруєнням чадним газом госпіталізували хлопчика, 2014 року народження. Попередня причина отруєння розгерметизація газової колонки.

Зазначається, що всі 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Як додала Мартиненко, наразі через проблеми з електропостачанням значно зросла в регіоні кількість пожеж. Зокрема, за останні п’ять тижнів кількість пожеж, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 40%. Йдеться про 111 пожеж.

«Найчастіша причина – коротке замкнення. Це колосальна цифра», – сказала Мартиненко.

Про те, що на Одещині кілька дітей отруїлися чадним газом повідомлялося напередодні.

ДСНС вкотре просить дотримуватись правил користування газом та пічним опаленням.