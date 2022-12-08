Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Кількість госпіталізованих через отруєння чадним газом на Одещині зросла до 11-ти, серед них 7 дітей

Про те, що на Одещині кілька дітей отруїлися чадним газом повідомлялося напередодн

На Одещині за добу через отруєння чадним газом госпіталізували 11 людей, у тому числі семеро дітей. Про це, як передає УНІАН, повідомила речниця управляння ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

«Лише за останню добу сталося 5 випадків, де люди отруїлися чадним газом. Це 11 осіб, з них 7 – діти. Найстаршому – 15 років, наймолодшому – 3 роки… Один з цих випадків стався в Одесі, де сім’я користувалася вдома каміном на дровах», – сказала вона.

Також в реанімаційне відділення Одеської дитячої лікарні в стані середньої тяжкості з отруєнням чадним газом госпіталізували хлопчика, 2014 року народження. Попередня причина отруєння розгерметизація газової колонки.

Зазначається, що всі 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Як додала Мартиненко, наразі через проблеми з електропостачанням значно зросла в регіоні кількість пожеж. Зокрема, за останні п’ять тижнів кількість пожеж, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 40%. Йдеться про 111 пожеж.

«Найчастіша причина – коротке замкнення. Це колосальна цифра», – сказала Мартиненко.

Про те, що на Одещині кілька дітей отруїлися чадним газом повідомлялося напередодні.

ДСНС вкотре просить дотримуватись правил користування газом та пічним опаленням.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG