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На Вінниччині через отруєння чадним газом загинули четверо дітей і двоє дорослих – ДСНС

Населений пункт, де сталася трагедія, в ДСНС не назвали

Шестеро людей, зокрема четверо дітей, загинули 18 листопада на Вінниччині, ймовірно, від отруєння продуктами горіння, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Населений пункт, де сталася трагедія, в ДСНС не назвали.

У відомстві закликали громадян в осінньо-зимовий період дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, зокрема, стежити за станом і справністю електромережі, уникати перевантаження електричних мереж.

Напередодні ввечері в селі Медисівка в Хмельницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули четверо дітей дошкільного віку.

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