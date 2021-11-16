У приватному будинку для літніх людей у Дніпрі загинули п’ятеро жінок

У приватному будинку для осіб похилого віку в Дніпрі загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років, повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Попередньо, вони могли отруїтися чадним газом. В одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, було замикання та займання електропроводки.

Інформацію про пожежу підтвердили і в пресслужбі ДСНС в області.

Причини займання з’ясовують. Тіла загиблих направили на судмедекспертизу.

Адміністратора закладу затримали.

Провадження відкрили за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення пожежної безпеки).