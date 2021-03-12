У Києві в будинку для літніх людей сталася пожежа, евакуювали 80 людей – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що близько шостої години ранку у Києві сталася пожежа в будинку для літніх людей.

«О 05:51 у Подільському районі по вул. Лісозахисна, 11-б, в триповерховій будівлі для літніх людей на покрівлі виникла пожежа. О 6:55 пожежу локалізовано на площі 100 м кв, а о 7:17 – ліквідовано. На об’єкті перебувало 65 осіб похилого віку. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС та обслуговуючим персоналом з верхніх поверхів евакуйовано на перший поверх 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу», – розповіли рятувальники.

Повідомляється, що гасили пожежу 35 осіб та 8 одиниць техніки.

Що стало причиною загорання наразі невідомо.