На Одещині п’ятеро дітей отруїлися чадним газом – ДСНС

На Одещині п’ятеро дітей отруїлися чадним газом у селі Випасне Білгород-Дністровського району та селі Великий Дальник Одеського району, повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

«У дитяче відділення Білгород-Дністровської міської лікарні в стані середньої тяжкості з отруєнням чадним газом госпіталізовано двоє дітей: дівчинку 2007 року народження та хлопчика 2017 року народження», – йдеться в повідомленні.

Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини), повідомили в ДСНС.

«У селі Великий Дальник, Одеського району чадним газом отруїлось троє дітей. Два хлопчики 2011 та 2016 років народження та дівчинка 2016 року народження госпіталізовані у дитяче відділення Одеської дитячої лікарні в стані середньої тяжкості. Попередня причина отруєння – використання газового пальника для опалення приміщення», – йдеться в повідомленні.

ДСНС вкотре просить дотримуватись правил користування газом та пічним опаленням.