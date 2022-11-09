Влада Києва просить про обережність під час використання туристичних газових балонів

З початку листопада в Києві зафіксовано три випадки вибухів туристичних газових балонів, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Обійшлося без загиблих і постраждалих, але в КМВА просять мешканців столиці бути максимально обережними та дотримуватись усіх правил поводження з газовим обладнанням.

«Слідуйте інструкціям виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика (витік можна перевірити за допомогою мильного розчину). Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів, тримайте їх подалі від високих температур», – зазначається у повідомленні.

Також у КМВА нагадали, що для використання газових пальників у приміщенні має бути вентиляція.

Через постійні вимкнення електрики в Україні стали частіше використовувати портативне газове обладнання для приготування їжі. Часто туристичні газові балони купують люди, які не мають або недостатньо володіють навичками поводження з таким обладнанням.