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Зруйновану через російський обстріл будівлю Миколаївської ОВА знесуть – Віталій Кім

Зруйнована внаслідок російського удару будівля Миколаївської облдержадміністрації, 29 березня 2022 року

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що зруйнована в березні обстрілом російської армії будівля ОВА, не підлягає відновленню.

«На жаль, є експертиза, що вона (будівля – ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва», – сказав Кім.

Вранці 29 березня внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи. Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених. Пізніше місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.

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