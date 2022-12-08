«Готуємо пакет контрзаходів»: Кім про обстріл Миколаєва

Російські війська обстріляли Миколаїв вперше за майже місяць, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 8 грудня.

За його словами, обстрілів на було з 11 листопада.

«З військовими переговорили. Ми готуємо пакет контрзаходів окремий, виходячи з того, що вони зробили. Вони спеціально виїхали на лінію фронту, на обстрільну дистанцію та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі», – написав Кім у своєму Телеграм-каналі.

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Він підкреслив, що обстріл не був спрямований на якусь конкретну ціль: «це пальцем у небо, по гугл-карті, мабуть, стріляли. Тому будем реагувати відповідно».

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста увечері 7 грудня, який пошкодив пасажирські автобуси на території приватного транспортного підприємства.

Попри те, що обстріли Миколаєва тривають, безпекова ситуація у місті та області «значно покращилась» після деокупації частини Миколаївщини та сусідньої Херсонщини, повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім.