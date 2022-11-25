Російські війська із РСЗВ обстріляли Очаківську громаду, є постраждалий – голова ОВА

Російські війська в ніч на 25 листопада обстріляли з реактивної системи залпового вогню Очаківську громаду Миколаївського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється», – написав Кім у телеграмі.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському і Баштанському районах день і ніч пройшли «відносно спокійно».

22 листопада Кім повідомляв, що для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі. Він також заявляв, що прильотів по області значно поменшало, ведуться відновлювальні роботи.