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Новини | Суспільство

За місяць через неправильне користування генераторами отруїлися понад пів сотні українців – ДСНС

Підключати генератор можна лише на відкритому повітрі

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через неправильне поводження з генераторами чадним газом отруїлися понад пів сотні українців – лише за грудень 2022 року.

За даними відомства, один з останніх випадків стався на Закарпатті, де загинули двоє людей.

«Це сталося через те, що генератор був підключений в зачиненому гаражі, без доступу повітря. Сім’я в цей час спала у сусідньому приміщенні, до якого потрапив чадний газ», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадують правила правильного користування генератором:

  • Підключати генератор можна лише на відкритому повітрі.
  • Відстань від генератора до вікон та дверей має бути не менше ніж 6 метрів;
  • Відстань від стін та будь-яких предметів, що можуть спалахнути, має бути не менше ніж метр;
  • Необхідно накривати генератор від дощу та снігу безконтактними навісами і не використовувати для цього ковдри;
  • Обов’язковою є наявність датчиків чадного газу в оселі.

В Україні через дефіцит потужності в енергосистемі, викликаний російськими атаками на об’єкти критичної інфраструктури, і як наслідок вимкнення електроенергії, почали масово застосовувати генератори.

Наприкінці минулого року Верховна Рада дозволила безмитне ввезення до України генераторів та іншого енергообладнання.

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