На Одещині сім’я отруїлася чадним газом – ДСНС

На Одещині родина з двома дітьми отруїлась чадним газом, йдеться в дописі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, чадним газом отруїлося поддружжя – чоловік 1981 року народження та жінка 1980 років народження, а також двоє дітей – 2006 та 2021 років народження.

Їх доставили до реанімаційного відділення однієї з лікарень міста Татарбунари з отруєнням чадним газом, кажуть у ДСНС.

«У будинку слідів пожежі не виявлено. Ймовірна причина отруєння – недолік конструкції димаря пічного опалення», – йдеться у повідомленні.

Раніше в поліції повідомили, що на Львівщині від отруєння чадним газом загинуло п’ятеро людей.