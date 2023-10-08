На Львівщині внаслідок отруєння чадним газом загинуло п’ятеро людей – поліція

На Львівщині від отруєння чадним газом загинуло п’ятеро людей, йдеться в повідомленні місцевої поліції.

«7 жовтня близько 20.00 у відділ поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіла кількох людей без ознак життя», – кажуть правоохоронці.

За даними поліції, у будинку було виявлено тіла п’ятьох місцевих мешканців – жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років.

Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом.

«Окрім того, з діагнозом «отруєння чадним газом» медики госпіталізували двох хлопчиків віком сім і дев’ять років», – повідомили правоохоронці.