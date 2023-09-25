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В одному з ліцеїв Одеси сталось масове отруєння курсантів – поліція

В одному з ліцеїв Одеси сталось масове отруєння курсантів, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області

В одному з ліцеїв Одеси сталось масове отруєння курсантів, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм надано невідкладну медичну допомогу. Наразі відомо про 46 постраждалих, які перебувають у лікарні», – сказано в повідомленні поліції.

Правоохоронці кажуть, що всі 46 курсантів, які потрапили до лікарні – неповнолітні.

У Нацполіції кажуть, що вже почали розслідування щодо можливого порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Поліцейські уточнюють, що вже призначили низку експертиз та встановлюють всі обставини.

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