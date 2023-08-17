США запровадили санкції проти чотирьох росіян у звʼязку з отруєнням Навального

Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох росіян, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році. В оприлюдненій 17 серпня заяві Міністерство фінансів США заявило, що ці четверо чоловіків пов’язані з Федеральною службою безпеки Росії.

«Сьогодні ми нагадуємо Володимиру Путіну та його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої та неспровокованої війни проти України, але й за порушення прав росіян», – сказав Браян Нельсон, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки в Міністерстві фінансів США, додавши, що замах на Навального демонструє «зневагу Кремля до прав людини».

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що четверо осіб, які підпали під санкції, – це Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осипов і Володимир Паняєв, додавши, що всі вони причетні до отруєння Навального.

Державний департамент США також наклав візові обмеження на цих чотирьох чоловіків «через їхню причетність до грубого порушення прав людини», вказав у заяві речник Метью Міллер.