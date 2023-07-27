Соратники Навального оголосили «в безпечних країнах» акцію «Путін – убивця»

Соратники Олексія Навального оголосили про проведення всесвітньої акції протесту під назвою «Путін – убивця». Вона пройде 20 серпня 2023 року, в третю річницю отруєння російського опозиційного політика.

«Страх, насильство, вбивства – на цьому путінська влада тримається вже понад 20 років. Першими жертвами стали ті, хто чинив опір йому в Росії, хто боровся за вільне майбутнє нашої країни. Тепер Путін розвʼязав страшну і найбезглуздішу у XXI столітті війну із сусідньою країною, на якій щодня гинуть сотні та тисячі людей. Путін – убивця. Скажімо про це настільки голосно, наскільки це можливо», – ідеться в анонсі акції.

Команда опозиціонера закликає виходити на мітинги 20 серпня всіх тих, хто живе «в безпечних країнах». Активісти просять записувати ролики з фразою Putin is a killer і поширювати заготовлені агітаційні матеріали.

Адреси проведення акції будуть опубліковані згодом на сайті акції.