«Оскар» за «Навального»: чому з України звучать розчаровані голоси

Відзначення нагородою «Оскар» авторів документальної стрічки про російського опозиціонера Олексія Навального викликало активні обговорення ролі опозиції в Росії в умовах російської повномасштабної війни проти України. Про це пише «Голос Америки».

Режисер стрічки Деніел Роер, присвятив нагороду всім політичним в’язням у світі і заявив, що в ці дні Навальний сидить в одиночній камері через «несправедливу агресивну війну Путіна в Україні».

Але в той час, як відзнака стала приводом для нових заяв на підтримку ув’язненого з 2021 року Олексія Навального і вказувань на жорстокість режиму Путіна, лунають також і застереження, зокрема від українських активістів.

Застереження стосуються зокрема того, що нагорода стрічки привертає непропорційно велику увагу до російської опозиції на тлі нездатності, а особливо гострі критики кажуть і про небажання, вчасно виступити проти російського шовінізму й загарбницького імперіалізму.

Стрічка «Навальний» розповідає, як Олексій Навальний після отруєння у Росії у серпні 2020 року лікувався в Німеччині, а потім сам брав участь у розслідуванні замаху на його життя.

Тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявляла, що її уряд не мав сумнівів у тому, що Навального отруїли бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новичок».

Міжнародне журналістське розслідування виявило групу агентів російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), які, як кажуть розслідувачі, були причетні до стежень і до спроби убивства Навального.

У січні 2021 року Олексій Навальний повернувся в Москву і його заарештували одразу ж в аеропорту, а потім засудили до багаторічного ув’язнення за кримінальну справу 2014 року, яку Європейський суд з прав людини назвав неправомірною.

«Мій чоловік у в’язниці лише за те, що говорив правду. Мій чоловік у в'язниці лише за те, що відстоював демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти будеш на свободі і коли буде вільна наша країна», – сказала у Лос-Анджелесі Юлія Навальна, яка була на церемонії з двома дорослими дітьми.

Російський діяч, який вже багато років живе у США, Гаррі Каспаров, висловив припущення, що «Оскар документальній стрічці «Навального може привабити більше уваги не лише до його долі, але й до справжньої суті диктатури».

Ще один відомий опонент Путіна Вільям Браудер висловив думку, що стрічку про Навального «має побачити кожен американець, щоб зрозуміти, що Путін – холоднокровний вбивця, якого треба зупинити».

Але Михайло Подоляк, радник в адміністрації українського президента, скористався Тwitter, щоб виявити невдоволення відзнакою стрічки про Навального.

Він назвав стрічку «маніфестом».., «в якому внутрішньоросійська політика ллється через край».

«Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?» - дорікає Михайло Подоляк.

Політолог Антон Шеховцов, який досліджує крайньоправі політичні партії та рухи на Заході і їхні зв’язки з Москвою, зауважує, що зараз «багато українців розчаровані» тим, що стрічці дали «Оскара», бо, пише він, «мають багато підстав не довіряти Навальному та його рухові».

З української сторони часто нагадують, що Олексій Навальний не засудив загарбницькі війни Росії на Кавказі і не виступив однозначно проти захоплення Росією українського Кримського півострова 2014 року, хоч і засуджував методи Путіна.

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив у Твіттері саркастичний допис, порівнявши Навального з «зіпсованим бутербродом», очевидно натякаючи, як колись Навальний заявляв, що Росія не повинна повертати Україні захоплений Крим, бо півострів, як він тоді висловився, «не бутерброд».