Фільм «На Західному фронті без змін» виграв сім премій BAFTA

Драма «На Західному фронті без змін», знята німецьким режисером Едвардом Берґером за однойменним романом Еріха Марії Ремарка, стала переможцем у семи номінаціях премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Церемонія оголошення переможців та нагородження відбулася 19 лютого.

Драму визнали найкращим фільмом, а також вручили премії в номінаціях «Найкращий фільм іноземною мовою», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкращий звук», «Найкраща музика до фільму» і «Найкраща операторська робота». Сам Берґер отримав приз за найкращу режисуру.

Приймаючи нагороди за цей фільм про Першу світову війну, режисер нагадав про тих, хто зараз бореться за Україну.

«На Західному фронті без змін» – перша екранізація роману, знята у Німеччині. Фільм увійшов до шорт-листу премії «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

По чотири призи від BAFTA отримали фільми «Банші Інішеріна» та «Елвіс» – біографічна картина про Елвіса Преслі. Остін Батлер, який зіграв Елвіса, став найкращим виконавцем головної ролі за версією BAFTA.

Документальний фільм «Навальний», знятий канадським режисером Деніелом Роером, став лауреатом премії кіноакадемії BAFTA у номінації «Найкращий документальний фільм».

Премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) вручається з 1948 року в Лондоні.