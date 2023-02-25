Головну нагороду на Берлінале отримав документальний фільм про психіатричну лікарню

Документальний фільм французького режисера Ніколя Філібера «На Адаманті» (Sur l’Adamant) отримав головну нагороду 73-го Берлінського кінофестивалю «Золотого ведмедя».

В основі фільму – паризький центр догляду за дорослими з психічними розладами.

Це один із 19-ти фільмів, які змагалися за головний приз на Берлінале.

За найкращу головну роль відзначили Софію Отеро, яка у фільмі «20 тисяч видів бджіл» зіграла 8-річну дівчинку, яка шукає свою гендерну ідентичність.

Премію за найкращий сценарій отримав фільм Ангели Шанелек «Музика». Найкращим режисером назвали Філіпа Гарреля за фільм «Велика колісниця».

До програми цьогорічного Берлінського кінофестивалю увійшла і документальна стрічка «Східний фронт» (Eastern Front) про війну Росії в Україні. Її презентували на Берлінале 24 лютого. Це єдиний український фільм, який взяв участь в одному з двох головних конкурсів фестивалю. Його зняли два режисери – Віталій Манський, який народився в Україні, а зараз живе в Латвії, та Євген Тітаренко з України.

73-ій Берлінале стартував 16 лютого, завтра – офіційне закриття.