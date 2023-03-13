В ОП відреагували на «Оскар» поза політикою»

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на вручення премії «Оскар» у категорії «документальний фільм».

«Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест «Навальний», у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?» – написав він у твіттері.



У категорії «Найкращий документальний фільм» премію отримав фільм «Навальний» про російського опозиціонера Олексія Навального. Як повідомляє ВВС, режиcер стрічки Деніел Роер присвятив нагороду «всім політичним ув'язненим у світі». У цій же категорії за нагороду боровся фільм українського виробництва «Будинок із скалок».



«Будинок зі скалок» данського режисера Сімона Леренга Вільмонта створений за підтримки Держкіно. У фільмі розповідаються історії дітей з Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити дітям безпечний простір біля лінії фронту.