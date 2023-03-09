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Американська кіноакадемія не погодила виступ Зеленського на врученні «Оскара»

Президент України Володимир Зеленський (п) із американським актором, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном, Київ, 8 листопада 2022 року

Американська кіноакадемія відмовилася показувати звернення президента України Володимира Зеленського на вручення премії «Оскар». Про це з посиланням на джерела повідомляє журнал Variety. Видання зазначає, що це вдруге, коли організатори премії відмовляють Києву.

Адміністрація Зеленського офіційно не повідомляла про бажання президента виступити на церемонії. Звернення українського лідера показували на Каннському, Венеційському та Берлінському кінофестивалях та на врученні премії «Золотий глобус». Кіноакадемія не стала коментувати тему для Variety.

Торік, пише журнал, проти виступу Зеленського виступив продюсер церемонії вручення премії Вілл Пакер. Він, як розповіли джерела видання, висловив побоювання, що Голлівуд приділяє увагу війні в Україні через те, що вона стосується білих, але ігнорує решту конфліктів у всьому світі.

Вручення «Оскара» в 2023 році заплановано на 13 березня. Це буде 95-та церемонія, нагорода вручатиметься в 23 номінаціях.

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