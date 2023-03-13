Стали відомі переможці премії «Оскар»

У Лос-Анджелесі стали відомі переможці 95-ї за ліком премії «Оскар» Американської академії кіномистецтв.

Найкращим фільмом визнали американську фантастичну комедію «Все скрізь і одразу». За сюжетом, матір сімейства, іммігрантка з Китаю намагається поєднатися з версіями себе із паралельних світів, щоб врятувати мультивсесвіт. Продюсером стрічки є Ден Кван, сценаристом – Деніел Шайнерт. Вони ж і стали володарами «Оскара» як найкращі режисери.

Найкраща чоловіча роль у Брендана Фрейзера, який зіграв головного героя у фільмі «Кит», а жіноча – у Мішель Єо, яка виконала головну роль у фільмі-переможці.

Найкращий ігровий короткометражний фільм «Прощання по-ірландськи», найкращий фільм іноземною мовою – німецька стрічка «На Західному фронті без змін».

Найкращий документальний фільм – «Навальний» про російського опозиціонера. Він обійшов документальний фільм українського виробництва «Будинок із скалок».

«Будинок зі скалок» данського режисера Сімона Леренга Вільмонта створений за підтримки Держкіно. У фільмі розповідаються історії дітей з Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити дітям безпечний простір біля лінії фронту.

Повний список переможців «Оскара» можна переглянути ТУТ.